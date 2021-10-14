Тегеран, 14 октября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. 13 октября председатель Постоянного комитета по иностранным делам сената Пакистана, подчеркнув важность развития двустороннего сотрудничества с Исламской Республикой Иран в торгово-экономической сфере, заявил: «Мы стремимся к дальнейшему развитию отношений между Тегераном и Исламабадом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шерри Реман заявила об этом во время встречи с иранской делегацией во главе с членом парламента и президентом Парламентской группы дружбы Иран-Пакистан Ахмадом Амирабади Фарахани. На встрече также присутствовал Мохаммад Сорхаби, заместитель главы миссии посольства Ирана в Пакистане.

Обе стороны рассмотрели текущий уровень отношений между Пакистаном и Ираном, подчеркнув необходимость парламентского взаимодействия для укрепления связей между двумя странами.

Реман указала на глубокие культурные, торговые, экономические и дипломатические связи Пакистана с соседним Ираном и обсудила ряд вопросов по газопроводу Пак-Иран.