Тегеран, 14 октября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Фонд Александра фон Гумбольдта на своей летней конференции выбрал иранского профессора доктора Бабака Карими в качестве одного из лауреатов премии Георга Форстера в области научных исследований. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Доктор Карими является лектором, а также деканом Института перспективных исследований в области фундаментальных наук в провинции Зенджан (Иран). Иранский профессор химии официально получит награду в апреле 2022 года.

Фонд Александра фон Гумбольдта ежегодно проводит конференцию, чтобы вручить премию Георга Форстера шести выдающимся международным исследователям. Фонд насчитывает тысячи членов из более чем 140 стран и присуждает премию в честь тех, чьи фундаментальные исследовательские работы оказали мощное влияние на соответствующую область.

На сегодняшний день 57 лауреатов премии Георга Форстера также являются обладателями Нобелевской премии.