Мемфис, США, 14 октября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Один мужчина получил серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Мемфис (штат Тенесси), 13 октября сообщило на своей станице в Twitter управление городской полиции.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Перестрелка

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии. Другие подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Мемфисе сотрудник почты застрелил двоих своих сослуживцев. Преступник был также найден мертвым.