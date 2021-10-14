Тегеран, 14 октября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны отечественного производства «Джошан» и «Хатам» были успешно испытаны во время крупных учений ВВС в Иране, заявил командующий базой Хатам аль-Анбия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Бригадный генерал Кадер Рахимзаде, командующий базой ПВО Хатам аль-Анбия, заявил, что на новом этапе маневров под названием «Модафеан Асеман Велаят 1400» (Стражи неба велаята 1400) системам ПВО «Джошан» и «Хатам» удалось уничтожить низковысотные цели, которые пытались проникнуть в указанный район маневров.

Отметив, что системы ПВО «Джошан» и «Хатам» впервые были испытаны в ходе учений, бригадный генерал подчеркнул, что ракетная система «Джошан» является модернизированной версией «Хордад-15» с использованием пассивного радара. По его словам, выявленные цели были уничтожены интегрированной сетью противовоздушной обороны.

Далее Рахимзаде сообщил, что уничтожение целей на малой высоте является одним из испытаний, проводимых на этом этапе маневров с помощью тактических ракетных комплексов.