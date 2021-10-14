Тайбэй, 14 октября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё 31 получили травмы в результате пожара в 13-этажном здании на юге Тайваня. Об этом 13 октября сообщает центральное информационное агентство острова.

Пожар

ЧП произошло в городе Гаосюн в 02:14 по местному времени 14 октября. Возгорание произошло в старом высотном здании жилого и коммерческого назначения. На место происшествия прибыли 159 пожарных, которым удалось к 07:17 по местному времени локализовать, а затем и ликвидировать горение.

В настоящее время спасатели устанавливают причину возгорания и обследуют здание в поисках возможных пострадавших. По состоянию на настоящий момент спасены 31 человек (23 мужчины и 8 женщин), двоим пострадавшим потребовалось проводить реанимационные мероприятия. На место пожара прибыл мэр города. Отмечается, что в здании проживало более 100 человек, среди них много пожилых людей. На первых шести этажах здания находились заброшенные кинотеатры, рестораны и ночные клубы. При этом спасателям приходилось пробираться через помещения, буквально набитые множеством вещей и мебели, что затрудняло мероприятия по спасению людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о троих детях, пострадавших при пожаре в жилом доме в Тюмени.