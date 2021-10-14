Благовещенск, 14 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Количество больших участков земли в Приамурье, бесплатно переданных населению, достигло 8142. В 2021 году выдано 633 дальневосточных гектара, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Prokuror-kaluga.ru Земельный участок

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Чаще всего люди берут участки в Ивановском, Серышевском, Благовещенском и Свободненском районах. Всего в Амурской области доступны к получению более 14 млн гектаров земли.

Восемь владельцев дальневосточных гектаров уже оформили участки в собственность. Это стало возможным с 1 октября, по истечению пяти лет действия программы. До этого времени записать на себя выданную землю могли только те, кто построил на ней жильё. Желающих поселиться на гектаре всего 10%, в основном люди берут землю для сельскохозяйственных нужд (60%).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Амурской области раздали 848 дальневосточных гектаров. Всего в регионе осваивают 3,5 тысячи дальневосточных гектаров, 41 получатель построили на них дома и оформили в собственность.