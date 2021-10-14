Владивосток, 14 октября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. За прошедшие три дня в Приморье возросло количество вакцинируемых от коронавируса жителей на 43% — в день прививаются около 2,3 тыс. человек, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Погожев ИА REGNUM Медсестра колет вакцину Гам-КОВИД-Вак

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Отмечается, что летом вакцинация была активнее — по 5 тыс. человек в день.

«Наблюдаем сохраняющийся низкий темп вакцинации в Дальнереченском, Артемовском и Партизанской городских округах, Кировском и Партизанском муниципальных районах, в Спасске-Дальнем и Спасском районе. Эти темпы необходимо наращивать», — пояснили в правительстве.

Всего в Приморье необходимо привить 1,2 млн человек.

На 14 октября первым компонентом вакцинировались 437 073 человека, завершили иммунизацию 376 749 приморцев. Вакцина имеется в необходимом количестве — преимущественно это препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V».

Особое внимание в минздраве Приморья обратили на необходимость вакцинации от гриппа тех категорий граждан, кто уже привился от COVID-19.

«В этом сезоне Роспотребнадзор предупреждает, что циркуляция вирусов гриппа будет. И если мы получим одновременно подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и гриппом, то ситуация в здравоохранении будет еще более напряженной, чем прошлой осенью. Поскольку потоки этих больных необходимо разделять, эти две инфекции одновременно в одном помещении лечить нельзя. Мы будем вынуждены перепрофилировать дополнительные подразделения, а значит значительно сокращать оказание плановой помощи», — добавила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края отмечают подъём уровня заражений коронавирусом — за семь дней зарегистрировано 2332 новых случая против 1694 на предыдущей неделе.