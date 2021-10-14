Кызыл, 14 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Тувы возле границы с Монголией, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр землетрясения располагался по координатам 51,68 градуса северной широты, 98,40 градуса восточной долготы. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии. Его очаг находился в 39 километрах от населенного пункта Тепа на глубине 135 километров. Информации о жертвах или разрушениях не сообщалось.