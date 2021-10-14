Осло, 14 октября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. Подробности о личности подозреваемого в нападении на людей в норвежском городе Конгсберг сообщила 14 октября пресс-служба местной полиции.

Revda-info.ru Задержание

Установлено, что мужчина, подозреваемый в стрельбе из лука по прохожим, является гражданином Дании 37-ми лет, в настоящее время он проживает в Конгсберге. Ему предъявлено обвинение в нападении на людей.

Напомним, неизвестный, вооружённый луком и стрелами, начал стрельбу по прохожим в Конгсберге, при этом он перемещался по разным районам города. В результате стрельбы погибли пять человек, пострадали два человека.

Отмечается, что стрелявший действовал в одиночку, без помощников. Мотивы нападавшего устанавливаются, полиция не исключает версию теракта. В настоящее время лучник задержан, обстановка в городе контролируется сотрудниками полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате нападения на людей в Норвегии мужчины, вооружённого луком и стрелами.