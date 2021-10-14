Симферополь, 14 октября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма по иску министерства имущественных и земельных отношений республики взыскал с ООО «Титановые инвестиции» многомиллионный долг за аренду земельного участка. У компании-ответчика в Армянске базируется филиал — завод «Крымский титан», который три года назад стал фигурантом громкого скандала о выбросах в атмосферу. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Viktor5212 Армянск. Завод «Титан»

Компании «Титановые инвестиции», которая два года подряд демонстрирует налоговой службе убытки на миллиарды рублей, предстоит выплатить в пользу минземимущества Крыма «задолженность по арендной плате по договору аренды земельного участка от 16.01.2012 года в размере 37 494 053,51 рубля».

В основе спора лежала аренда участков из числа земель промышленности в Суворовском сельском совете частным акционерным обществом «Крымский титан» (сегодня филиал «Титановых инвестиций» в Армянске). Площадь участков составила 4741,6334 га, в том числе земли промышленности — 326,86 га, земли для обеспечения и очищения сточных вод — 0,2019 га, занятые гидротехническими сооружениями — 40 700,6 га, искусственными водотоками — 8,5506 га, искусственными водохранилищами — 335,3425 га.

Договор заключен на 49 лет, то есть до 2061 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владельцем ООО «Титановые инвестиции» — крупнейшего производителя диоксида титана в России является «Летан Инвестментс Лимитед». Офшор ранее связывали с украинским миллиардером Дмитрием Фирташем (через фирму «Юкрейниан Кемикал Продактс», которая входит в дивизион его холдинга Group DF)

Напомним, в ноябре 2021 года в арбитраже Москвы планируется рассмотреть иск на 419 млн рублей, ответчиком по которому выступают «Титановые инвестиции», а истцом — «Титановые технологии». Фирмы связаны между собой через одного и того же директора — Олега Панасюка.

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