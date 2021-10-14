Канберра, 14 октября, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Вертолет военно-морских сил Австралии упал в Филиппинское море, сообщает пресс-служба австралийского министерства обороны.

Австралия

По его данным, трое военнослужащих, находившихся на борту MH-60R Seahawk, успели покинуть вертолет до падения. В результате авиапроисшествия они получили легкие травмы.

В минобороны Австралии рассказали, что вертолет патрулировал акваторию в Филиппинском море, во время полета экипаж принял решение об экстренной посадке. Военнослужащих, оказавшихся в воде, подобрал эсминец. Пока причины произошедшего не сообщаются, ведется расследование.