Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Проектом федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов предусмотрено финансирование программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов» в объёме 1777,8 млн рублей. Самой же программой предусмотрены в этот период расходы в сумме 24 948,6 млн рублей. Для выполнения всех запланированных мероприятий на Курилах не хватает более 23 млрд рублей — финансирование урезано на 92%.

«Важно отметить, что большинство объектов, строительство или реконструкция которых планируется в рамках федеральной целевой программы, напрямую реализуются в местах дислокации подразделений Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. При этом гидротехнические объекты, объекты энергетики и воздушного транспорта, а также иные объекты опорной инфраструктуры на Курильских островах имеют крайне высокую капиталоемкость и не могут быть профинансированы без привлечения средств федерального бюджета», — говорится в принятом депутатами документе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сахалинской областной думы в очередной раз подняли вопрос о выпадающих из бюджета островного региона доходах в связи с перераспределением налогов от нефтегазового проекта «Сахалин-2».