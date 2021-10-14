Братислава, 14 октября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Планов уходить в отставку с должности председателя Национального банка Словакии не рассматривает бывший министр финансов страны Петер Кажимир, которого обвинили в коррупции. Об этом 13 октября передало Словацкое радио.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США Призыв к бойкоту

Ранее президент республики Зузана Чапутова призвала главу учреждения сложить свои полномочия. Однако Кажимир отверг обвинения и решил защищать свою репутацию, продолжая работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября телеканал TA3 передал о том, что был Петер Кажимир обвинен полицией в попытке подкупа экс-руководителя финансового управления республики Франтишека Имрече. Председатель Нацбанка якобы хотел дать ему взятку в размере €50 тыс.