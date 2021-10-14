Мэрия Якутска втягивает горожан в земельный скандал — мнение
Якутск, 14 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Мэрия Якутска, которая пытается забрать участок земли под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», прикрывается интересами детей, считает предприниматель и общественный деятель Владимир Фёдоров, своё мнение он высказал в телеграм-канале.
Читайте также: На месте крупного торгового центра Якутии может появиться школа
Он уверен, что угрозы торговому центру нет, и своими действиями мэрия просто пытается воспрепятствовать строительству второй очереди комплекса, в котором запланированы конгресс-залы и выставочные площадки. По мнению Владимира Фёдорова, отчуждение земли под ТВК проблему нехватки мест в школах Якутска не решит.
Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска намерена расторгнуть договор аренды земельного участка под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», расположенным в центре города. В судебном порядке отчуждается земля под зданием ТВК. Договор аренды был заключён в 2019 году между мэрией Якутска и предпринимателем Викторией Фёдоровой. Землю, на которой построен торгово-выставочный комплекс, намерены использовать под строительство корпуса школы №2 Якутска.