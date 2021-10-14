Якутск, 14 октября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Мэрия Якутска, которая пытается забрать участок земли под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», прикрывается интересами детей, считает предприниматель и общественный деятель Владимир Фёдоров, своё мнение он высказал в телеграм-канале.

(сс) Степанов Слава Якутск

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Он уверен, что угрозы торговому центру нет, и своими действиями мэрия просто пытается воспрепятствовать строительству второй очереди комплекса, в котором запланированы конгресс-залы и выставочные площадки. По мнению Владимира Фёдорова, отчуждение земли под ТВК проблему нехватки мест в школах Якутска не решит.

«Сейчас мэрия из пальца высасывает формальные основания для расторжения договора аренды, а суд идёт ей навстречу. На публику все это прикрывается интересами детей — якобы больше всех волнуется некая «инициативная группа» школы №2, которые просят отдать землю им, чтобы сделать пристрой. Мне искренне жаль, что родители позволяют втягивать себя в политические игры. Уж они-то должны понимать, что Якутску нужны новые школы, никакие пристрои не решат вопрос с загруженностью на 150−250%», — написал Владимир Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Якутска намерена расторгнуть договор аренды земельного участка под торгово-выставочным комплексом «Сахаэкспоцентр», расположенным в центре города. В судебном порядке отчуждается земля под зданием ТВК. Договор аренды был заключён в 2019 году между мэрией Якутска и предпринимателем Викторией Фёдоровой. Землю, на которой построен торгово-выставочный комплекс, намерены использовать под строительство корпуса школы №2 Якутска.