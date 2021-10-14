Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Рейнджерс», который завершился в пользу первой со счётом 5:1. Российский нападающий Александр Овечкин признан первой звездой встречи.

Nhl.com Александр Овечкин

Матч прошёл 13 октября на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Александр Овечкин отличился на третьей минуте третьего периода, забив шайбу в ворота противника, и закрепил успех на 13-й минуте. Набрав четыре балла за результативность в этой игре при показателе полезности «+1», он стал первым в игре.

Второй звездой стал 19-летний Хендрикс Лапьер, забросивший первую шайбу в карьере. Замкнул тройку лучших игроков матча голкипер Витек Ванечек, который отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.

Ранее Овечкин сообщил журналистам, что намерен завершить профессиональную карьеру хоккеиста в московском «Динамо».