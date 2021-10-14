Канберра, 14 октября, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Австралии зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба австралийского минздрава.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Сообщается, что за 13 октября в стране подтвердили 2750 случаев заражения SARS-CoV-2. Это рекордный показатель с начала пандемии по числу выявленных носителей коронавируса за одни сутки.

Наибольшее число зараженных выявили в штате Виктория — 2297 человек. Также в регионе за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за 13 октября носителей SARS-CoV-2 выявляли в штате Виктория, Новый Южный Уэльс и в столичном регионе.

Отмечается, что в настоящее время в больницах Австралии лечатся 705 пациентов с COVID-19. При этом 146 заболевших помещены в палаты интенсивной терапии, из них 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.