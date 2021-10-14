Хабаровск, 14 октября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края намерены ввести QR-коды для участия жителей в массовых мероприятиях, сообщили 14 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства регина.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов поручил подготовить справку о технической готовности к введению таких мер.

«Рост заболеваемости COVID-19 в некоторых субъектах Российской Федерации составил 40−60%. Уже 26 российских регионов ввели QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий, 22 региона используют QR-коды при посещении мест общественного питания», — пояснил Евгений Никонов.

Читайте также: Хабаровский край вступил в четвёртую волну коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае отмечается подъём уровня заражений коронавирусом — за семь дней зарегистрировано 2332 новых случая против 1694 на предыдущей неделе.