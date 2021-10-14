Новосибирск, , 05:35 — REGNUM На тренировочной арене нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске началось устройство фальцевой кровли. Первым этапом ведётся укладка утеплителя в конструкцию кровли. Это важнейшие шаги в создании теплового контура здания спорткомплекса, отметили в областном правительстве.

На новой ледовой арене Новосибирска пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года

Министр строительства региона Иван Шмидт совместно с председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александром Терепой посетили стройплощадку новой ледовой арены и проверили ход работ на объекте, которые осуществляет генеральный подрядчик — ООО «ЭлинАльфа».

Сейчас на объекте работает около 550 человек. Перед генеральным подрядчиком поставлена задача — наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих на объекте человек, четко соблюдать график производства работ.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.