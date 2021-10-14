Новосибирск, 14 октября 2021, 05:35 — REGNUM На тренировочной арене нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске началось устройство фальцевой кровли. Первым этапом ведётся укладка утеплителя в конструкцию кровли. Это важнейшие шаги в создании теплового контура здания спорткомплекса, отметили в областном правительстве.

На новой ледовой арене Новосибирска пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года
На новой ледовой арене Новосибирска пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года

Министр строительства региона Иван Шмидт совместно с председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александром Терепой посетили стройплощадку новой ледовой арены и проверили ход работ на объекте, которые осуществляет генеральный подрядчик — ООО «ЭлинАльфа».

Сейчас на объекте работает около 550 человек. Перед генеральным подрядчиком поставлена задача — наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих на объекте человек, четко соблюдать график производства работ.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.