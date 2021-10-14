Манила, 14 октября, 2021, 05:30 — ИА Регнум. Как минимум 19 человек погибли, ещё 13 числятся пропавшими без вести в результате удара тайфуна Maring (Kompasu) по Филиппинам. Об этом 14 октября сообщает телеканал CNN Philippines.

Mariamichelle Ураган

Тайфун, бушевавший на филиппинском острове Лусон, вызвал множество оползней и наводнения на обширных территориях. Власти эвакуировали из зон подтопления около 10 тыс. человек. В настоящее время тайфун покину остров, но метеорологи предупреждают о проливных дождях, которые будут продолжаться ещё несколько дней.

Также уточняется, что государственный совет по сокращению и управлению рисками стихийных бедствий начал проверку информации о других 11 погибших, трёх раненых и одном пропавшем без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти людях пропавших без вести на Филиппинах после удара тайфуна Maring (Kompasu) по северу страны.