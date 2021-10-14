В Еврейской АО вводят обязательную вакцинацию от COVID-19
Биробиджан, 14 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Власти Еврейской автономии намерены принимать меры для ускорения вакцинации населения региона от коронавируса. На руководителей предприятий и организаций возложат ответственность за достижение показателя вакцинации трудовых коллективов в 80%, некоторые категории граждан обяжут делать прививки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства ЕАО. Также будут разработаны меры стимуляции вакцинации для пожилых людей.
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Вакцинацию трудовых коллективов руководители компаний должны начать до 15 ноября. Для работодателей, которые не смогут обеспечить необходимый процент, предусмотрены санкции, определённые действующим законодательством.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса. Ковидные госпитали заполнены на 86%, растёт количество жителей региона с пневмониями и число детей с диагнозом COVID-19.