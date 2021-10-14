Биробиджан, 14 октября, 2021, 05:27 — ИА Регнум. Власти Еврейской автономии намерены принимать меры для ускорения вакцинации населения региона от коронавируса. На руководителей предприятий и организаций возложат ответственность за достижение показателя вакцинации трудовых коллективов в 80%, некоторые категории граждан обяжут делать прививки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства ЕАО. Также будут разработаны меры стимуляции вакцинации для пожилых людей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«Правительством региона и главным санитарным врачом ЕАО принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. Аналогичное решение уже принято в 37 субъектах Российской Федерации», — сказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Вакцинацию трудовых коллективов руководители компаний должны начать до 15 ноября. Для работодателей, которые не смогут обеспечить необходимый процент, предусмотрены санкции, определённые действующим законодательством.

«Мы видим, что рост заболеваемости продолжается и достигает максимального показателя по смертности среди населения старше 60 лет. В ближайшее время мы разработаем дополнительные меры, которые будут направлены на стимулирование прохождения вакцинации для лиц этого возраста. Простой пример: дом-интернат для престарелых и инвалидов в Хинганске. Там большое число заболевших, но также там максимальное число привитых. Мы видим, что у тех, кто получил вакцину, заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме», — отметил Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса. Ковидные госпитали заполнены на 86%, растёт количество жителей региона с пневмониями и число детей с диагнозом COVID-19.