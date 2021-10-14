Вашингтон, , 05:22 — REGNUM Первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман проведет встречу с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что встреча пройдет в здании Госдепа США в закрытом режиме. Переговоры намечены на 13:00 14 октября по местному времени (20:00 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Вашингтон для встречи с представителями администрации США, а также предпринимателями. Предполагается, что в ходе визита политик обсудит проблемы двусторонней торговле и инвестиций.

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