Вашингтон, 14 октября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман проведет встречу с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Предполагается, что встреча пройдет в здании Госдепа США в закрытом режиме. Переговоры намечены на 13:00 14 октября по местному времени (20:00 по московскому времени).

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер России Алексей Оверчук прибыл в Вашингтон для встречи с представителями администрации США, а также предпринимателями. Предполагается, что в ходе визита политик обсудит проблемы двусторонней торговле и инвестиций.