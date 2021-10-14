Биробиджан, 14 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Ученики десяти классов из пяти школ Биробиджана будут учиться удалённо. В них выявлены дети, контактные по COVID-19. Помещения классов, коридоры и столовые этих учреждений образования продезинфицированы, написало 14 октября ЕАОMedia.

Rostov-gorod.ru Дезинфекция в школе

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Ожидается, что «дистанционка» продлится две недели. В департаменте здравоохранения региона просят родителей школьников внимательно следить за их состоянием здоровья и не отправлять их учиться с признаками ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса. Ковидные госпитали заполнены на 86%, растёт количество жителей региона с пневмониями и число детей с диагнозом COVID-19.