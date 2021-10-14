Гавана, , 05:19 — REGNUM Встречу с бывшим кубинским лидером Раулем Кастро провел вице-премьер РФ Юрий Борисов, который прибыл на Кубу с рабочим визитом. Об этом 13 октября сообщает газета Granma.

Рауль Кастро Kremlin.ru

Участники беседы отметили отличное состояние российско-кубинских отношений. Они также подтвердили готовность Москвы и Гаваны работать над развитием двухсторонних связей.

Вице-премьер вручил бывшему кубинскому лидеру копии медалей СССР, которыми был награжден его брат — экс-главнокомандующий Кубы Фидель Кастро. Рауль Кастро, в свою очередь, направил братское приветствие президенту РФ Владимиру Путину. На мероприятии также присутствовали посол России в Гаване Андрей Гуськов и глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юрий Борисов встретился с кубинским президентом Мигелем Диас-Канелем.

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