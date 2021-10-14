Биробиджан, 14 октября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Еврейской автономии сохраняется напряжённая ситуация с распространением коронавируса. Ковидные госпитали заполнены на 86%, растёт количество жителей региона с пневмониями и число детей с диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

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От коронавируса в ЕАО сейчас лечатся почти 1100 жителей, 231 человек госпитализирован, два пациента на аппаратах ИВЛ. В инфекционных госпиталях в том числе находится 13 детей. За последние дни количество заболевших пневмониями увеличилось на 302. За сутки зафиксированы 10 новых случаев COVID-19, погибли три человека.

«Мы видим, что инфекционный процесс на территории области распространен неравномерно. Одна из самых сложных ситуаций в Октябрьском районе. Ежедневно в наши госпитали поступают от 6 до 11 человек из этого муниципалитета. Для их транспортировки мы вынуждены привлекать санитарную авиацию, отменяя другие полетные задания. Причина нам понятна: в Октябрьском районе самый низкий процент привитости населения», — отметил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Еврейской автономии был зафиксирован резкий рост уровня заболеваемости COVID-19. С 9 по 12 октября в регионе заболели коронавирусом 192 человека (с 8 по 9 октября — 37).