Токио, 14 октября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Решение распустить нижнюю палату парламента Японии, и провести в стране досрочные всеобщие выборы приняло японское правительство. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе исполнительного органа государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Представление о роспуске было внесено на рассмотрение японским премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Решение правительства должен одобрить император Японии Нарухито.

После согласования монарха нижняя палата проведет заседание по поводу объявления о своем роспуске. Затем правительство должно будет утвердить сроки проведения парламентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Фумио Кисида, вступивший в должность нового главы правительства Японии, объявил, что выборы в нижнюю палату японского парламента пройдут 21 октября.

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