Москва, , 04:57 — REGNUM Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак обсуждали на встрече в Москве имплементацию Минских соглашений и восстановление мира в Донбассе, написал 13 октября пресс-секретарь американского посольства в России Джейсон Ребхольц на своей странице в Twitter.

Война в Донбассе. 2015

Он отметил, что Нуланд назвала эту встречу «очень продуктивной» и учитывающей интересы других участников переговорного процесса.

«У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии в полной имплементации Минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе», — процитировал слова Нуланд представитель посольства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская и российская сторона подтвердили безальтернативность Минских соглашений и договорились продолжать консультации по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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