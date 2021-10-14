Гуанчжоу, Китай, 14 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Почти 8000 глобальных предприятий примут участие в офлайн-выставках 130-й сессии Китайской ярмарки импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка, сообщили организаторы, передает 13 октября агентство Синьхуа.

Gzdavidwong На Кантонской ярмарке импортно-экспортных товаров

Между тем, около 26 000 компаний из страны и из-за рубежа примут участие в онлайн-выставке с рекордным количеством представленных экспонатов в количестве 2,82 млн штук, сказал глава Китайского центра внешней торговли, один из организаторов выставки Чу Шицзя.

Предстоящая пятидневная сессия, которая должна начаться 15 октября в провинции Гуандун на юге Китая, станет первой выставкой, которая будет проводиться одновременно как онлайн, так и оффлайн.

Кантонская ярмарка, основанная в 1957 году, считается важным барометром внешней торговли Китая. В 129-й сессии приняли участие около 26 000 компаний, представивших более 2,76 млн экспонатов.