Пекин, , 04:49 — REGNUM Выступление генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпина на торжественном собрании, посвященном 110-й годовщине революции 1911 года, было опубликовано на английском языке Центральным издательством Китая, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

Си, также являющийся председателем КНР и председателем Центрального военного совета Китая, выступил с речью в Пекине 9 октября. Она была переведена Институтом истории партии и литературы ЦК КПК. В своей речи Си высоко оценил исторические достижения и огромное значение Синьхайской революции 1911 года, которая свергла правительство династии Цин и привела к созданию первой республики в Азии.

Си оглянулся на то, как КПК славно продвигала революционное дело доктора Сунь Ятсена, объединяя китайский народ и ведя его в неустанной борьбе. Он также глубоко изложил историческое значение революции 1911 года и заявил о твердой решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Китая.

Публикация поможет читателям лучше узнать о напряженной борьбе и достижениях китайского народа в наше время, а также о ярких перспективах национального возрождения.