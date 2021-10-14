Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 14 октября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетили стройплощадку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре, который строится с 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 14 октября.

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Отмечается, что во время визита в Хабаровский край в июле премьер-министр Михаил Мишустин поручил предусмотреть средства для завершения строительства и оснащения больничного комплекса — стройка затянулась из-за ошибок в проектной документации, её пришлось заморозить.

«В федеральном бюджете уже заложено на 2022−2023 годы больше 3 млрд рублей на достройку комплекса. В ближайшую неделю будет утверждена дорожная карта, в которой пропишем ответственных. Достройку планируем завершить к 1 сентября 2023 года, еще несколько месяцев уйдет на работы по лицензированию, укомплектованию персоналом и оснащению оборудованием», — пояснил Михаил Дегтярев.

Марат Хуснуллин оценил ход ремонта на набережной Комсомольска-на-Амуре. О том, какие работы проводятся на объекте, рассказал представитель генеральной подрядной организации, перед которым поставлена задача — форсировать темпы работ.

Уже составлена дорожная карта, предусмотрено финансирование. В этом году завершат работы на третьем этапе, откроют обновленную прогулочную зону весной 2022 года. Работы были временно приостановлены в связи с паводковой ситуацией.

Вице-премьеры с губернатором также побывали на ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В ближайшее время здесь планируют наращивать объемы производства. В планах руководства предприятия — продолжать техническое перевооружение.

Также осмотрели производственные цеха по сборке лайнеров Sukhoi Superjet 100.

В филиале «Региональные самолеты» ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ОАК Госкорпорации «Ростех») планируют в этом году поставить 23 самолета российским авиакомпаниям.

Дмитрий Григоренко отметил, что за последние пять лет производительность завода улучшилась в несколько раз.

В настоящее время 155 самолетов Sukhoi Superjet 100 находятся в эксплуатации. В июле на XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 были подписаны контракты и соглашения на поставку 58 новых Sukhoi Superjet 100. Эти самолеты, как и Ил-114−300, будут поставляться в рамках программы повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьеры РФ Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин посетят Сахалин и Хабаровский край. Они проверят, как выполняются поручения, которые по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в июле 2021 года дал председатель правительства Михаил Мишустин.