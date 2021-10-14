Пекин, 14 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Согласно отчету со ссылкой на официальные данные, количество киноэкранов в Китае превысило 80 000 единиц, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Thomasmachtel В кинотеатре

По состоянию на сентябрь 2021 года в Китае насчитывалось 14 235 кинотеатров и 80 743 экрана, что на 861 и 4862 больше, соответственно, по сравнению с концом 2020 года, сообщает China Film News. Количество кинозалов в Китае за первые девять месяцев увеличивалось в среднем на 17,8 в день.

Это знаковое достижение, несмотря на пандемию COVID-19, было сочтено обнадеживающим, что демонстрирует сильную устойчивость и большой потенциал киноиндустрии Китая, говорится в докладе со ссылкой на отраслевых экспертов.