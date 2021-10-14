Владивосток, 14 октября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Мужчина был пойман при попытке во второй раз ограбить магазин с помощью зажигалки, выполненной в виде пистолета во Владивостоке. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ограбление банка

Информация об ограбления поступила сотрудникам полиции от продавца продуктового магазина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему алкоголь и сигареты. Получив желаемое злоумышленник ушёл.

Сотрудники правоохранительных органов стали изымать видеозапись с камер наблюдения, когда мужчина с пистолетом вернулся в магазин и опять потребовал у продавца выдать ему алкоголь. Несостоявшийся грабитель тут же был задержан полицейскими.

Мужчина оказался 31-летним местным жителем, оружия у него не было, продавцу он угрожал зажигалкой, похожей на пистолет. В отношении правонарушителя был о заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершённом с применением предметов, похожих на оружие. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

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