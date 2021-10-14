Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2021, 04:39 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 40 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 41). За всё время пандемии в крае зарегистрировали 20 291 больного COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в региональном оперативном штабе.

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Врачи за последние 24 часа выписали в связи с полным выздоровлением ещё 19 человек. Всего в крае успешно справились с COVID-19 15 772 жителя.

В ковидные стационары поступили на лечение ещё 24 пациента. Всего в госпиталях находится 191 человек. На фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию у 135 пациентов.

В госпиталях остаются свободными на 14 октября 79 коек.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние сутки в крае скончались ещё три носителя коронавируса. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали уже 390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, ещё один пациент скончался.