Хух-Хото, Китай, 14 октября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. В общей сложности 2 103 грузовых поезда направления Китай-Европа прошли через пограничный порт Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в этом году, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

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Указанный выше показатель оказался на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным местных железнодорожных властей.

«С начала этого года оборудование и средства пограничного контроля на станции Эрэн-Хото были модернизированы, что помогло увеличить количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через границу», — сказал сотрудник железнодорожной станции Чжан Пэн.

Порт Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным портом на границе между Китаем и Монголией, через порт проходят 53 маршрута грузовых поездов направления Китай-Европа. Маршруты начинаются в более чем 40 городах Китая и заканчиваются в 60 пунктах назначения в 10 странах, включая Роттердам и Москву.