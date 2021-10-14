Тюмень, 14 октября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Пятикурсника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища инженерных войск (ТВВИКУ) Сунатулло Р. выездная коллегия Екатеринбургского гарнизонного военного суда приговорила к пяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Управление по борьбе с наркотиками Экстази

Судом установлено, что в октябре 2020 года будущий офицер решил пополнить свой бюджет через торговлю наркотиками. В интернете он познакомился с оптовым поставщиком, от которого получал задания о создании закладок. В момент закладки наркотика он был задержан оперативниками.

После задержания и возбуждения уголовного дела Сунатулло Р. был отчислен из военного училища. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде и был взят под стражу сразу после приговора военного суда.

Помимо пяти лет лишения свободы, неудавшийся наркодилер выплатит Министерству обороны России по решению суда средства, затраченные на его обучение и подготовку в ТВВИКУ — 394 тыс. рублей.