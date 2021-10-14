Дамаск, , 04:23 — REGNUM В результате авиаударов ВВС Израиля по аэродрому Т-4 близ сирийской Пальмиры погибли бойцы проиранских отрядов, передает телеканал Al Hadath.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, удар израильские самолеты наносили по базе иранских беспилотников. Утверждается, что в результате обстрела погибли бойцы шиитских отрядов, сражающихся на стороне правительственных войск Сирии. Телеканал указывает, что погибли не менее четырех человек. Пока официального подтверждения этой информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сирийские силы ПВО отражали ракетную атаку Израиля к югу от Пальмиры. Огонь велся со стороны района Эт-Танф, где располагается база военнослужащих США и их союзников.

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