Якутск, 14 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Одна из трёх беременных женщин, которых перевозили санитарным рейсом из Мирного в Якутск, родила ребёнка в полёте. Роды прошли благополучно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии», совершавшей рейс.

Новорожденный

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У женщины родилась девочка. Роды принимал акушер-гинеколог Евгений Целых, на борту также находились врач-неонатолог и медсестра.

«О том, что роды будут принимать в самолете, нам сообщили где-то на 40-й минуте после взлета из аэропорта Мирного. Чтобы избежать перепадов давления, мы держали постоянную высоту, включили освещение и подняли повыше температуру в салоне. Кружили над Якутском около получаса, пока врачи не дали сигнал о снижении», — рассказал командир экипажа Валерий Матвейчук.

По словам Евгения Целых, это вторые роды, которые он принял на борту самолёта. Девочка родилась чуть раньше срока и находится на кислородной поддержке. На взлетно-посадочной полосе жительницу Мирного и её новорождённого ребёнка встречали спецтранспорт медицины катастроф, который доставил их в перинатальный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году в салоне самолёта авиакомпании «Якутия», летевшего из Москвы в Якутск, родилась девочка. Среди пассажиров были врач-кардиохирург, сосудистый хирург и педиатр, которые помогали женщине. В родах принимала участие и бригада бортпроводников.