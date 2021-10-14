Нью-Йорк, США, , 04:12 — REGNUM Россия не получила ни одного убедительного доказательства присутствия российских войск на востоке Украины, заявил 13 октября заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается непрекращающихся попыток приписать нам военное вмешательство в события на юго-востоке Украины, то нам не представлено ни одного убедительного доказательства присутствия там российских войск просто потому, что их там нет и никогда не было», — сказал дипломат.

По словам Воронцова, события на юго-востоке Украины являются внутренним конфликтом, поэтому киевским властям следует выполнять взятые на себя обязательства во всей их полноте. Главным в процессе урегулирования конфликта в Донбассе дипломат назвал прямой конструктивный диалог Киева с представителями Донецкой и Луганской Народных республик.

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Ранее полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что ОБСЕ не проявляет должной реакции на действия и заявления Киева, в частности, после захвата наблюдателя Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.