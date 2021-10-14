Пока китайский Шаньси заливают ливни, пострадавшие учатся трудиться
Тайюань , Китай, 14 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Несмотря недавние сильные ливни, жители города Юнань в уезде Фенси провинции Шаньси, охотно участвуют в курсах профессиональной подготовки, проводимых во временном приюте в деревне Хоцзялоу, сообщает 13 октября газета China Daily.
Более 9000 жителей, пострадавших от наводнений в первую неделю октября, были благополучно эвакуированы. Во временном приюте, созданном при Профессионально-техническом училище по боксу в Хуцзялоу, разместились 177 жителей из близлежащих деревень, где получают новые навыки.
С помощью учебных заведений и профессиональных преподавателей в школе местное правительство открыло восьмидневный учебный курс по приготовлению выпечки в китайском стиле для людей в возрасте до 60 лет.