Тайюань , Китай, 14 октября, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Несмотря недавние сильные ливни, жители города Юнань в уезде Фенси провинции Шаньси, охотно участвуют в курсах профессиональной подготовки, проводимых во временном приюте в деревне Хоцзялоу, сообщает 13 октября газета China Daily.

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Более 9000 жителей, пострадавших от наводнений в первую неделю октября, были благополучно эвакуированы. Во временном приюте, созданном при Профессионально-техническом училище по боксу в Хуцзялоу, разместились 177 жителей из близлежащих деревень, где получают новые навыки.

«Стажеры могут получить сертификат о профессиональной квалификации после сдачи экзамена. Это будет хорошая возможность для жителей, которые могут работать, чтобы улучшить свои предпринимательские навыки и перспективы трудоустройства», — сказал директор бюро трудовых ресурсов и социального обеспечения округа Ван Чжунхуа.

С помощью учебных заведений и профессиональных преподавателей в школе местное правительство открыло восьмидневный учебный курс по приготовлению выпечки в китайском стиле для людей в возрасте до 60 лет.