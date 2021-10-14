Москва, 14 октября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступило исковое заявление о несостоятельности, ответчиком по которому выступает ООО «Нелидовский завод металлических конструкций». Иск от кредитора к предприятию стройиндустрии пока судом не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление от компании «Нелидовпрессмаш» поступило в суд 12 октября 2021 года, но детали пока не сообщались.

Подаче банкротного иска предшествовало несколько финансовых споров. В частности, в июле 2020 года с завода по одному из них взыскали 75 892 928,69 рубля задолженности и 5 691 969,65 рубля неустойки. Решение устоялось в вышестоящей инстанции. В основе спора лежал договор комиссии от февраля 2019 года. Истец к моменту подачи иска сам стал банкротом, в отношении него идет конкурсное производство.