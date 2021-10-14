Сиань, Китай, 14 октября, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Сильные ливни в китайской провинции Шаньси не смогли помешать школьникам города Юньчэнь попасть в школу благодаря необычному «школьному автобусу», сообщает 13 октября газета China Daily.

Shengshiwuyue.blog.sohu.com Дети на китайском фабрике

Некоторые ученики, пойдя в школу в понедельник 11 октября обнаружили, что их путь к знаниям был перекрыт в результате сильных дождей в городе Юньчэне провинции Шаньси в центральном Китае.

Немедленно на места прибыла пожарная машина и мгновенно превратилась в красный «школьный автобус», дабы безопасно сопроводить учеников в школу.

Весь процесс, который был записан на видео, получил восторженные отклики пользователей Сети, которые отметили, что пожарные своими поступками заставили их почувствовать сердечное тепло.