Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки привились от COVID-19 302 человека (днём ранее — 291). За всё время прививочной кампании вакцину получили уже 177 739 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в областном правительстве.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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Для достижения коллективного иммунитета на Сахалине необходимо привить ещё 20 692 человека. Запас вакцины в области имеется в количестве 64 716 доз.

Лучшие показатели по вакцинации зафиксированы в Александровск-Сахалинском районе — привито 64,4% взрослого населения. Хуже всего вакцинируются в Анивском районе области — 34,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят лечение от COVID-19 775 человек. Из них госпитализированы 277 пациентов. Ещё 498 носителей коронавируса лечатся на дому.