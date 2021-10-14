Москва, , 03:41 — REGNUM Киевским властям следует применять украинское правосудие в своей стране, а не в африканской республике Кабо-Верде, послом которой назначена бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Об этом 13 октября написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке», — процитировала она заявление украинского деятеля. — Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде. Сообщения об этом взволновали киевских политиков, в частности, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что перед властями Кабо-Верде подняли вопрос об «экстрадиции» Поклонской.

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