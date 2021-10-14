Москва, 14 октября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Второй серийный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Генералиссимус Суворов», строящийся по проекту 955А «Борей-А», войдет в состав Военно-морского флота России к концу 2022 года.

РПКСН серии «Борей» в Северодвинске

«Подводный стратегический крейсер «Генералиссимус Суворов» войдет в боевой состав флота России в декабре 2022 года, а в декабре этого года ракетоносец будет спущен на воду», — приводит ТАСС слова источника в кораблестроительной отрасли.

Источник добавил, что после передачи флоту ракетоносца начнутся испытания. Среди них запланирован и пуск баллистической ракеты «Булава» с РПКСН. Отмечается, что пока на «Севмаше», где строится ракетоносец, не стали комментировать эти сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники называли сроки передачи ВМФ России первого построенного по проекту 955А РПКСН «Князь Олег». По их данным, флот получит РПКСН к концу 2021 года.