Урумчи, Китай, 14 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Аукцион высококачественного хлопка, организованный Альянсом хлопковой промышленности Китая (CCIA), стартовал в сельскохозяйственном научно-техническом парке Чанцзи-Хуэйского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает 13 октября газета China Daily.

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CCIA был основан Научно-исследовательским институтом хлопка при Китайской академии сельскохозяйственных наук и 208 предприятиями и учреждениями, занимающимися производством, переработкой хлопка, логистикой, текстильной и швейной промышленностью, с целью укрепления сотрудничества и обменов.

CCIA создала высококачественную базу для выращивания хлопка площадью более 660 000 га. На аукционе пяти текстильным компаниям было продано более 5000 тонн хлопка. Заместитель директора института Ма Сюнфэн сказал, что аукцион способствует производству высококачественного хлопка и устойчивому развитию хлопковой промышленности Китая.