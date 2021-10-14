Гонконг, Китай, , 03:36 — REGNUM Глава Гонконга Кэрри Лам объявила, что на этой неделе посетит города Гуанчжоу и Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, а также крупные торговые компании, где представит свое политическое обращение чиновникам Шэньчжэня, сообщает агентство Синьхуа.

Кэрри Лам VOA

Лам 14 октября примет участие в церемонии открытия 130-й сессии Китайской ярмарки импорта и экспорта, также известной как Кантонская ярмарка, а также Международного торгового форума реки Чжуцзян по приглашению Министерства коммерции КНР. Она вылетела из Гонконга в Гуанчжоу 13 октября

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян выступит с программной речью на церемонии 14 октября, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

В этом году Кантонская ярмарка продлится с 15 по 19 октября. Это международное торговое мероприятие в Китае, крупнейшее в стране, которое в настоящее время проводится каждую весну и осень в Гуанчжоу, впервые состоялось в 1957 году. Оно проводится совместно Министерством торговли и народным правительством провинции Гуандун.

В тот же день Лам посетит Шэньчжэнь, чтобы проинформировать городское правительство о Политическом послании, в частности о предложениях по укреплению сотрудничества между Гонконгом и Шэньчжэнем.