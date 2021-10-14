ЦБ РФ ликвидировал кредитную организацию из санкционного списка США
Москва, 14 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованными требования регулятора и предписал ликвидировать ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество», которое лишилось лицензии в конце июля 2021 года. Компания в банковской системе РФ по размеру активов занимала 360-е место, а в 2019 году она попала под санкции США. Решение о ликвидации еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела появилась запись судьи Истомина — «иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать». Само решение пока не доступно для ознакомления.
Напомним, кредитная организация лишилась лицензии 23 июля 2021 года. Ей среди прочего вменялись непрозрачные операции, которые имели отношение к расчётам физлиц с нелегальными онлайн-казино и букмекерами, а также «сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».
Компания в 2019 году попала в санкционные списки США, которые были связаны с Северной Кореей.
Справка: ООО создано в ноябре 2002 года. Владельцы — ООО «Шлюз-авто» с долей 96% и Павел Абрамов, имеющий 42,2% в «Шлюз-авто». Остальные владельцы последнего — Игорь Ключников и Кирсан Илюмжинов.