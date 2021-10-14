Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. На Сахалине проходят лечение от COVID-19 775 человек. Из них госпитализированы 277 пациентов. Ещё 498 носителей коронавируса лечатся на дому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октябре в правительстве островного региона.

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В ковидных госпиталях свободными остаются 299 коек.

За сутки на Сахалине и Курилах выявили 75 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 58). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 33 782 человек.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались ещё два сахалинца. За всё время жертвами коронавируса стали 329 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, до 80 жалоб на повышение температуры в сутки получают работники скорой помощи Благовещенска. Количество обращений значительно увеличилось.