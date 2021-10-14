Пекин, 14 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Китай скоро разрешит водителям еще в 110 городах подавать заявки на получение электронных водительских прав, сообщило 13 октября Министерство общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.

Media.tj Цифровизация

По данным министерства, начиная с 20 октября водители в 110 городах, включая Тайюань, Шэньян и Харбин, смогут подать заявку на получение цифровой лицензии через официальное мобильное приложение. Цифровые лицензии действительны по всей стране.

Китай с 1 сентября начал выдачу цифровых лицензий в первой очереди из 28 городов, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. На сегодняшний день было подано более 16 млн заявок. Китай планирует внедрить цифровые водительские удостоверения по всей стране в 2022 году.