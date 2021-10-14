Пекин, , 03:24 — REGNUM Представитель материкового Китая раскритиковал руководство Демократической прогрессивной партии (ДПП) на Тайване за высказывания, пропагандирующие так называемую теорию «двух государств», сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

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«Две стороны Тайваньского пролива принадлежат одному и тому же Китаю, и отношения через пролив не являются межгосударственными отношениями», — заявил на пресс-конференции представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

В ответ на вопрос о замечаниях лидера ДПП, сделанных им 10 октября, в которых утверждалось, что обе стороны «не должны подчиняться друг другу», Ма описал эти замечания как вопиющую рекламу ложной теории «двух государств».

Независимо от того, как ДПП пытается замаскировать свою риторику о «независимости Тайваня», она не может скрыть свое злое намерение расколоть страну, отметил Ма.

Он сказал, что это еще раз доказывает, что именно провокация властей ДПП с целью добиться «независимости» вызвала нынешнюю напряженность в отношениях между двумя сторонами пролива и поставила под угрозу мир и стабильность в регионе.